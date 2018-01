Sofre pero gaña o Ribadumia, empate meritorio do Villalonga e o Céltiga dá vida ao Negreira

Partido entre Ribadumia e Barbadás na Senra © Cristina Serantes Partido entre Ribadumia e Barbadás na Senra © Cristina Serantes Partido entre Negreira e Céltiga © SD Negreira

Con máis dificultades das previstas pero conseguiu salvar os tres puntos o Ribadumia ante o Barbadás, mentres o Villalonga rompía ao fin a súa serie de sete derrotas consecutivas sumando un meritorio punto fronte ao Barco. Pola súa banda o Céltiga deixou escapar unha boa oportunidade de poñer distancia cos postos de perigo, caendo fronte a un directo rival como o Negreira.

Na Senra xogábanse máis que tres puntos. O Ribadumia recibía a un necesitado Barbadás sabendo que unha vitoria colocaríalle na zona tranquila da clasificación, e conseguiuna, pero non sen complicarse ao final un partido que parecía encarrilado ao pouco de comezar o segundo tempo.

Os aurinegros adiantáronse case na última xogada do primeiro tempo tras rexeitar o porteiro visitante un penalti, pero aproveitar Josiño o balón solto para abrir o marcador.

Na segunda parte Santi Padín facía o segundo aos 51 minutos, pero cando todo parecía resolto o Barbadas reduciu distancias cando se cumpría a hora de xogo, por medio de Jorge García, o que levou a inquietude á bancada.

Nos últimos minutos os nervios saíron a relucir e o visitante Dani Arbo era expulsado por dobre amarela e o Ribadumia mantiña a súa vantaxe.

Consulta o acta do partido Ribadumia-Barbadás nesta ligazón.

Un valioso punto que serve para cortar a longa serie de sete derrotas consecutivas, aínda que non o tempo sen gañar dun Villalonga que acumula xa 13 xornadas sen facelo. Nesta ocasión os de San Pedro tiñan unha difícil papeleta coa visita dun Barco que aspira a xogar o play-off de ascenso e chegaba tras vencer nos seus catro últimos partidos.

Os locais adiantáronse aos 34 minutos cun gol de Rafa Pérez, resultado co que se chegaba ao descanso, pero na segunda parte, aos 51 minutos empataba o Barco, por medio de Iván Argos.

Con este punto, o Villalonga queda metido de cheo nos postos de descenso, complicando a súa delicada situación e confirmando a súa negativa traxectoria ligueira.

Consulta o acta do partido Villalonga-Barco nesta ligazón.

Un gol de Adán, no minuto 9, e outro de Quintairos, no tempo engadido, deron a vitoria a un necesitado Negreira sobre o Céltiga nun encharcado terreo do xogo do García Calvo, no que o único fútbol que era posible pasaba pola disputa de cada balón sen tentar ganduxar xogo.

A pesar de verse moi pronto por baixo no marcador, os branquivermellos apenas crearon perigo, máis nada que ao comezo do segundo tempo cando Eloy rematou xunto ao poste un centro desde a dereita.

A expulsión de Pichi, ao ver a segunda amarela tras unha entrada sobre Álex Diéguez, terminou coas esperanzas visitantes, e no desconto o Negreira sentenciou por medio de Quintairos, aproveitando un córner no que se lle escapou o balón a Sergio.

Consulta o acta do partido Negreira-Céltiga nesta ligazón.