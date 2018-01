O barco español, a defender o liderado na cuarta etapa da Volvo Ocean Race

O barco español na Volvo Ocean Race, en Melbourne © María Muíña

Tras a súa histórica vitoria na terceira etapa da Volvo Ocean Race, o barco español patroneado por Xabi Fernández prepárase para poñer rumbo a Hong Kong. En xogo, a defensa do liderado da proba de vela máis esixente do mundo.

Este martes, a partir das 04.00 horas en España, arranca en Melbourne a cuarta etapa da volta ao mundo a vela. Os sete barcos en liza deberán completar as 6.000 millas náuticas que lles separa de Hong Kong.

É, sen dúbida, unha das etapas máis complicadas desta nova edición da volta ao mundo e todo un desafío para o barco español, no que compite a pontevedresa Támara Echegoyen.

Os constantes cambios na meteoroloxía, o paso polos Doldrums e un novo cruzamento do ecuador, o mar de Coral, o paso por Papúa Nova Guinea e as Illas Salomón son só algúns dos obstáculos que esperan aos participantes nesta etapa.

Será, por tanto, unha etapa complicada na que a que o MAPFRE ten claro que deberá estar atento a cada un dos moitos puntos crave do percorrido e cun ollo posto de maneira constante nos partes meteorolóxicos, e é que aínda que as previsións non alertan da formación de ningún furacán non hai que esquecer que é época de tifones.

A estratexia xogará un papel fundamental nesta cuarta etapa. "Estou seguro de que máis barcos serán competitivos esta vez. Probablemente tomaranse opcións extremas con nada que perder e teremos que tomar algunhas decisións difíciles, pero farémolo unha vez esteamos a navegar", explica Xabi Fernández.

Segundo os cálculos, estímase que a frota podería tardar uns 19 ou 20 días en completar as 6.000 millas de percorrido.