O Cisne acumula erros e "regala" o Manuel Luaces ao Lalín (31-35)

Partido do Memorial Manuel Luaces entre o Club Cisne e o Balonmán Lalín © PontevedraViva Partido do Memorial Manuel Luaces entre o Club Cisne e o Balonmán Lalín © PontevedraViva

O Club Cisne Balonmán Cisne non puido levar este ano o Memorial Manuel Luaces que organiza cada Nadal. Unha acumulación de erros fíxolle "regalarllo" ao Embutidos Lalinense Balonmán Lalín, equipo da Primeira División Nacional co que o marcador quedou 31-35.

O Memorial comezou pola tarde con dous partidos de categoría benxamín e alevín entre equipos da base do propio Cisne no Centro Galego de Tecnificación Deportiva de Pontevedra. Xa ás 19.30 chegou o torneo propiamente devandito, un clásico xa nas datas do Nadal.

Foi un partido sen tensión nin maiores esixencias que aproveitaron ambos os adestradores para dar minutos a todos os seus homes, incluíndo varios xuvenís. No caso do Cisne, Jabato deu minutos a xogadores que non adoitan ser habituais e na primeira parte, de feito, destacou polo seu bo facer, Roque, que adoita xogar en xuvenís.

Na primeira parte, o Cisne levou a iniciativa, aínda que sempre con curtas vantaxes de entre 2 e 3 goles, ata que nos minutos previos ao descanso escapouse coa súa máxima renda (19-13) que o Lalín recortaba con dous goles no último minuto tras un tempo morto do seu adestrador, para irse ao descanso con vantaxe local (19-15).

Do 'correcalles' en que se transformou o partido ao comezo da segunda parte sacou proveito o Lalín que chegou a empatar (24-24) obrigando a Jabato a pedir tempo morto. Non serviu de moito, pois os erros en ataque seguían e o cadro visitante culminou a remontada con dous goles máis poñéndose por primeira vez por diante (24-26).

Os erros seguiron, a falta de intensidade defensiva tamén e a consecuencia foi que o Lalín escapouse (26-30) a falta de 14 minutos. A pesar de que Jabato botou man de boa parte dos seus titulares, o Cisne seguiu empeñado en regalar o partido a un Lalín crecido que aproveitou a oportunidade para levar o trofeo (31-35).