O mellor baloncesto de base volve a Marín polo Nadal

Presentación do XI Torneo de Minibasket Vila de Marín © Concello de Marín

Algunhas das mellores canteiras do baloncesto nacional, en categoría masculina, daranse cita durante este xoves 28 e venres 29 de decembro no XI Torneo Minibasket Vila de Marín, organizado polo Club Baloncesto Peixefresco.

A tradicional cita madrileña contará nesta ocasión coa presenza do Valencia Basket, Basket Zaragoza, Basket Manresa, Baloncesto Fuenlabrada, Obradoiro CAB, Baloncesto Narón e a selección autonómica de Castela-León, ademais do equipo do club local.

Os pavillóns do Sequelo e San Narciso acollerán a competición ante as obras que se están levando a cabo na Raña.

A actividade arrincará ás 10:00 horas do xoves e prolongarase durante a primeira xornada ata as 20:00 horas. Pola súa banda as finais están programadas para as 16:00 horas do venres no pavillón do Colexio San Narciso.