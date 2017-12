O Mapfre destácase na clasificación da Volvo Ocean Race tras gañar a terceira etapa

O Mapfre chegando a Melbourne na terceira etapa da Volvo Ocean Race © Ainhoa Sánchez / Volvo Ocean Race

Importante paso adiante o dado polo Mapfre na Volvo Ocean Race ao certificar o seu triunfo na terceira etapa da competición.

A embarcación do Real Club Náutico de Sanxenxo, coa pontevedresa Támara Echegoyen entre a súa tripulación, chegou a terra a media tarde deste domingo 24 de decembro (hora española) sendo o primeiro en completar as 6.500 millas náuticas do percorrido entre Cidade do Cabo e Melbourne.

Foron 14 días de navegación atravesando as duras condicións do Océano Sur e ao bordo da liña de exclusión de xeo da Antártida, cun esforzo titánico para superar ao Dongfeng chinés, líder provisional durante a primeira parte da etapa, e dar un golpe de autoridade na Volta ao Mundo a Vela.

No último parte oficial de posicións feito público antes da chegada (14:00 horas do domingo) o Dongfeng mantíñase segundo a 77 millas de distancia e o Vestas terceiro a 109 millas.

A terceira etapa era a primeira que contaba con dobre puntuación, polo que este resultado abre a primeira brecha importante na xeral e confirma ao desafío español no liderado da prestixiosa regata de vela océanica.

Desta forma, cos 15 puntos sumados (14 máis 1 punto extra pola vitoria de etapa), o Mapfre colócase con 29, mentres que Dongfeng e Vestas pasaría a ter 23 puntos.

Tras un merecido descanso en terra, coincidindo coas festas do Nadal, a frota da Volvo Ocean Race volverá botarse á auga o día 2 de xaneiro co inicio da cuarta etapa, con 6.000 millas de percorrido entre Melbourne e Hong Kong.