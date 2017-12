Ao Poio Pescamar escápaselle o tren de cabeza ao empatar en Majadahonda (2-2)

Triste despedida de ano para o Poio Pescamar, que encadea a súa cuarta xornada consecutiva sen gañar, ao non poder pasar do empate na súa visita ao Majadahonda, o que deixa ás mozas de Marcio Santos xa considerablemente lonxe dos postos de cabeza, cos que ceden terreo debido ao seu mal momento de resultados.

En terras madrileñas, as "rojillas" deixaron escapar a vitoria nos últimos compases do partido, despois de ir por diante no marcador durante boa parte do xogo.

O Poio Pescamar comezou sorprendendo con presión alta ante un Majadahonda que aos poucos equilibraba o partido presionando tamén a saída do balón rival. As galegas adiantábanse cun gol de Ceci aos 11 minutos, despois dun pase en diagonal de Iria Saeta, pero as madrileñas reaccionaban pouco máis tarde equilibrando de novo o marcador por mediación de Elena Mateo, ao culminar un contragolpe a pase da súa irmá Marta.

Na segunda parte ambos os equipos aumentaron a presión sobre o xogo do rival e o Poio volvía adiantarse, esta vez por mediación de Ale de Paz, que culminaba na área un centro ao segundo pau de Ceci.

As visitantes tentaron facer valer a súa mínima vantaxe alongando as posesións, ante un Majadahonda que presionaba cada vez máis, ata que a tres minutos do final, as majariegas optaban polo xogo de cinco, situación táctica que lles permitía igualar o choque con gol de Jessy de disparo cruzado.

A partir de aí emoción e incerteza, cos dous equipos envorcados en busca da vitoria, pero o marcador xa non se movería.

MAJADAHONDA (2): Natalia; Andrea, Elena, Marta e Jessy (quinteto inicial). Tamén xogaron, Celia, Anita, Mónica, Nerea e Ainhoa.

POIO PESCAMAR (2): Silvia; Ale de Paz, Ceci, Patri e Jenny (quinteto inicial). Tamén xogaron, Iria, Charo e Yoli.

Árbitros: Adrián Báez e Mario Torres (Madrid). Amoestaron a Anita no Majadahonda e Ceci e Jenny no Poio.

Goles: (0-1) Minuto 11: Ceci. (1-1) Minuto 15: Elena. (1-2) Minuto 23: Ale de Paz. (2-2) Minuto 38: Jessy.

Incidencias: Pavillón Municipal La Granadilla (Majadahonda). Uns 100 espectadores.