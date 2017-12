O CPN Porto, rival do Arxil no seu tradicional Torneo Cidade de Pontevedra de baloncesto base

O pavillón Multiusos da Xunqueira será escenario este sábado 23 de decembro dunha nova edición do Torneo Cidade de Pontevedra de baloncesto base organizado polo Arxil.

A XXIV edición do torneo contará coa presenza dunha das mellores canteiras do baloncesto portugués, a do CPN Porto.

A actividade comezará con dous partidos simultáneos ás 16:00 horas, para as categorías de minibasket e cadetes, mentres que ás 18:00 horas competirán os equipos junior de ambas as dúas entidades.

Polo Arxil tomarán parte na competición os equipos minibasket, cadete e junior que militan na liga galega de cada unha das categorías.