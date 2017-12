O Waterpolo Pontevedra despide o ano no coliderado da Liga Galega

Final de ano positivo para o Club Waterpolo Pontevedra, que chega ao parón do Nadal na competición como colíder da Primeira División Galega.

O folgado triunfo conseguido no seu último partido do ano, ante o Pabellón Ourense no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, permite aos pontevedreses empatar a puntos co CW Santiago, que descansaba esta xornada.

Desta forma ambos os equipo contan con 12 puntos e os mesmo partidos xogados, polos 6 que suman Marina Ferrol e CN Coruña.

Ante o Pabellón os de Javi de Sáa melloraron a súa efectividade en relación ás anteriores semanas e terminaron levando o partido por un contundente 21-4.

A xornada no CGTD contou tamén cun encontro da liga cadete (15-7 para o Pontevedra) e un amigable dos equipos femininos de ambos os dous clubs.

CEA BENÉFICA

Máis dun cento de persoas, entre socios, familiares e amigos, participaron na tradicional cea benéfica do Waterpolo Pontevedra, celebrada no Club Deportivo Sociocultural Militar de Campolongo e que conseguiu reunir varias caixas de alimentos que foron doados á Fundación Amigos de Galicia.