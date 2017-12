Cara para Ribadumia e Arosa, cruz para Villalonga e empate de Céltiga na xornada de Terceira División

Importante vitoria a conseguida polo Ribadumia na Senra ante un duro rival como o Boiro (2-1) que permite aos aurinegros aumentar a 10 puntos a súa distancia coa zona de descenso directo.

Foi un encontro serio dos locais, que encamiñaron nunha notable primeira metade pero no que tiveron que manter a concentración ata o asubío final.

Hugo Soto pouco antes da media hora de xogo poñía e vantaxe ao Ribadumia, e Cerqueiras no 36 facía o segundo empezando a decantar o resultado.

Así se chegou ao descanso, pero o Boiro saíu no segundo acto disposto a non renunciar ao partido e Cano, en só 4 minutos, recortaba distancias e poñía emoción ao marcador. Desde entón os visitantes buscaron sen éxito a igualada ante un Ribadumia que se defendeu con acerto.

Consulta a acta do partido Ribadumia-Boiro nesta ligazón.

Goleada reparadora do Arosa para retomar o pulso á competición tras dous empates consecutivos, ao impoñerse a domicilio no campo do pechacancelas da liga, o Noia (0-4).

O cadro arlequinado, a pesar do claro do resultado final e a que buscou desde o inicio o gol, non foi capaz de marcar diferenzas ata o segundo acto. Fíxoo ademais con dous goles en dous minutos que resultaron un mazazo para e ánimo local.

Sylla primeiro e Julio Rey despois encarrilaban o encontro mediado o segundo tempo, sentenciando nos minutos finais Javi Pazos cun dobrete que completou a goleada e que devolve a confianza aos de Jorge Otero.

Con este resultado o Arosa queda situado na novena praza con 30 puntos, a sete do play-off.

Consulta a acta do partido Noia-Arosa nesta ligazón.

Peor lle foron as cousas ao Villalonga, que non levanta cabeza e afúndese na zona de descenso tras perder con contundencia ante o Somozas (0-3).

É a sétima derrota consecutiva dos celestes, aos que non lle saíu nada e comezaron a desesperarse tras o tanto de Gerardo ao cuarto de hora de xogo.

Co 0-1 os locais repuxéronse e tentaron ir a por o gol do empate, pero o marcador non se moveu ata o descanso. Xa na segunda parte, Alejandro Pérez aos 62 minutos e de novo Gerardo, esta vez desde o punto de penalti no 68, sentenciaban o duelo.

O Villalonga queda así no posto 17 da clasificación con 14 puntos.

Consulta a acta do partido Villalonga-Somozas nesta ligazón.

A xornada de Terceira División pechouna o Céltiga en Ourense, onde salvou un punto nun encontro que tivo ata dúas veces na contra (2-2).

O Ourense CF adiantouse aos 3 minutos de xogo. Os da Illa tiveron que superar o golpe pero lográrono para igualar no ecuador do primeiro tempo por medio de Calvar.

A historia repetiuse tras o descanso, e os locais tomaron de novo vantaxe nas primeiras accións. De novo tocaba remontar e a fortuna aliouse co Céltiga xa que conseguían rescartar polo menos o empate cun en propia meta no minuto 64.

Tras o empate e Céltiga queda situado na décimo cuarta posición con 20 puntos.

Consulta a acta do partido Ourense CF-Céltiga nesta ligazón.