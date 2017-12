Carlos Pombo rescata ao Cisne nun final de infarto ante Grupo Covadonga (30-29)

Partido entre Cisne e Grupo Covadonga no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Grupo Covadonga no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Grupo Covadonga no CGTD © Diego Torrado Partido entre Cisne e Grupo Covadonga no CGTD © Diego Torrado

Non foi fácil. Contra o que cabería esperar á vista da clasificación e do mal momento do Grupo Covadonga, pechacancelas da mesma, o Cisne tivo que sufrir e moito para impoñerse nun final de infarto ao que se chegou como consecuencia dos graves erros cometidos polo equipo pontevedrés cando o partido parecía resolto. Un gol de Carlos Pombo a falta de dous segundos resolveu un partido áspero e ata bronco por momentos.

Os asturianos son un equipo sempre complicado, cuxo xogo non cega ao espectador, pero que compiten ata o final, utilizando para iso as súas armas e recorrendo a calquera acción da que poidan sacar vantaxe, facendo gala do oficio e experiencia acumulada na súa columna vertebral, integrada por un excelente porteiro como Jorge Martínez, o seu pivote Prendes e o seu "home para todo" Alexis, xunto co acerto ofensivo de Jano. Con eles, calquera rival sabe que ten que sufrir para levar os puntos e neste caso non foi unha excepción.

Non entrou con bo pé o Cisne no partido. Pablo Galán, desacertado esta vez, non conseguía deter nin un só balón, o que levou aos asturianos a mandar de inicio (5-9) ata o minuto 12. Nese curto espazo de tempo, mentres Jorge Martínez achegaba cinco boas paradas, Galán non conseguía tapar os lanzamentos visitantes. Os seus compañeiros, con cinco balóns perdidos en ataque tampouco axudaban moito e o Grupo Covadonga atopábase cómodo.

Jabato non quixo esperar e pediu tempo morto para ademais facer unha substitución en portería dando entrada a Juanjo Novás. Foi clave. O xoven porteiro entrou co santo de fronte e en poucos minutos detivo cinco lanzamentos, dous deles en accións desde os sete metros. E o Cisne comezou a crecer. Con Dani Ramos brillante no pivote ofensivo, os brancos fixeron un parcial de 6-1 para poñerse por primeira vez con vantaxe (11-10) aos 18 minutos de partido. Desde entón xa non perderían o mando.

Con todo, ao descanso o partido seguía apertado (17-14) e a segunda parte presentábase incerta, como así foi. A pesar de que o Cisne alcanzou en varias ocasións unha máxima vantaxe de catro (22-18, a primeira vez aos 38 minutos), Grupo Covadonga non permitía o despegamento definitivo, facendo que o marcador oscilase entre eses catro goles e unha mínima de dúas.

Pero a partir do minuto 40 o Cisne comezou a ter problemas para ler a defensa visitante. Cos porteiros de ambos os equipos en vea de acertos, o Cisne deixou escapar varias veces a posibilidade de abrir oco e sentenciar e iso ante Grupo Covadonga resulta perigoso. Un grave erro dunha desafortunadísima parella arbitral, transformaba unha clara falta en ataque visitante nunha acción de sete metros para os asturianos e exclusión de Carlos Pombo. A acción deu vida aos asturianos, que pouco despois por medio de Alexis reducían a diferenza ao mínimo (27-26).

Quedaban cinco minutos apaixonantes e que o Cisne se empeñou en converter en taquicárdicos. Pablo Picallo facía o 28-26 e dúas paradas de Juanjo Novás parecían devolver a tranquilidade, máis cando Dani Ramos facía o 29-26 a falta de dous minutos. Pero Ígor Tenorio era excluído e Grupo Covadonga reducía. Jabato pediu tempo morto para durmir o partido e o que debía ser definitivo transformouse en rocambolesco ao cometer un gravísimo erro o banco local que case lle custa o partido.

Finalizado o minuto de parón o Cisne regresa á pista con sete xogadores, ignorando a exclusión que estaba a cumprir. A consecuencia foi que Pablo Picallo tamén resultou excluído, con perda de balón e o Cisne que afrontaba o 1'12" en dobre inferioridade, Grupo Covadonga presionou. Prendes marcaba o 29-28 a falta de 41".

Os locais, incapaces de saír da presión, volven perder o balón e Alexis empataba. Restaban 15" e temeuse o peor, pero no último ataque, no intento dun novo roubo Miguel Paraja é tamén excluído e o Cisne atopa a súa táboa de salvación en Carlos Pombo, cun dobre lanzamento, o primeiro rexeitado por Jorge Martínez, pero o segundo tras recoller el mesmo ese rexeite entrou en vaselina por encima do porteiro xixonés cando case soaba a bucina final a falta de dous segundos, no medio dunha mestura de xúbilo e alivio da afección pontevedresa.

CLUB CISNE (30): Pablo Galán; Alberto Casares (5, 1 de penalti), Andrés Sánchez, Javi Vázquez (5), Dani Ramos (7), Alejandro Pombo (3), Dani Tolmos (1) -sete inicial-, Juanjo Novás ( p.s.); Guilherme Linhares, Ígor Tenorio (1), Álex Chan, Pablo Picallo (1), Carlos Pombo (6), Pablo Gayoso (1), Alejandro Conde e Álvaro Preciados.

GRUPO COVADONGA (29): Jorge Martínez; Samu (4), Miguel Paraja (4), Prendes (4), Ángel Paraja (2), Alexis (5), Neymar -sete inicial-, Adri (p.s.); Pablo (2), Víctor Álvarez, Jano (8, 2 de penalti), Jesús Canal e Marcos Méndez.

Árbitros: Víctor Rollán Martín e Luís Ignacio Colmenero Guillén (Castela-León). Excluíron dous minutos a Ígor Tenorio (2), Pablo Picallo (2), Carlos Pombo e Alejandro Conde, no Cisne, e a Miguel Paraja (3, descualificado a falta de 11"), Prendes, Jano e Ángel Paraja.

Marcador (cada cinco minutos): 2-3, 5-7, 9-10, 12-11, 15-12, 17-14 (descanso), 19-17, 24-20, 24-22, 26-23, 27-25 e 30-29 (final).

Incidencias: Pavillón do CGTD (Pontevedra). Uns 200 espectadores.