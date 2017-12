Pontevedra e Atlético de Madrid B, a romper a maldición da X

Cinco empates encadea de maneira consecutiva o Pontevedra Club de Fútbol, con oito xornadas sen gañar, e na última cita do ano recibirá no Estadio Municipal de Pasarón (domingo, 17:00 horas) ao equipo que mais igualadas asinou no campionato, o Atlético de Madrid B (9 veces).

Se houbese que apostar a X parece o resultado predestinado, pero no fútbol as matemáticas e estatísticas pouco importan cando empeza a rodar o balón, máis se cabe pola situación dun cadro granate que necesita unha vitoria como o respirar.

Só os tres puntos permitirían aos de Luisito recobrar impulso e afrongar o Nadal cunha maior calma. Pola contra caer ante o filial colchoneiro pode supoñer comerse o turrón desde os postos de descenso.

Non chega tampouco no seu mellor momento o Atlético B a Pasarón, despois de tres empates consecutivos e catro partidos sen gañar, pero faio en todo caso desde unha cómoda novena posición.

David Añón, cumprida a súa sanción dun encontro, apunta a unha das novidades no once, que pouco se parecerá ao do encontro do mércores en Copa Federación ante o Rápido de Bouzas, no que gozaron de minutos os menos habituais.

O que non poderá sentar no banco será Luisito, castigado con dous partidos de sanción tras a súa expulsión da pasada fin de semana ante o Unión Adarve. O técnico convocou a todos os futbolistas do primeiro plantel a excepción do 'desaparecido' Miguel Ángel, aos que se une o xuvenil Juan Barbeito.

O colexiado designado para o choque entre Pontevedra e Atlético de Madrid B é o asturiano Enrique Gao Aladro.