O Waterpolo Pontevedra promociona o seu deporte nos colexios marinenses

O Club Waterpolo Pontevedra iniciou unha campaña de promoción do seu deporte nos colexios de Marín, co obxectivo de captar xogadores para a súa recentemente inaugurada escola deportiva no municipio marinense.

Esta campaña tivo xa dúas paradas nos colexios da Laxe e Carballal, onde preto de 250 alumnos de 3º a 6º de Primaria puideron coñecer de preto do waterpolo realizando exercicios teóricos e tamén prácticos en seco.

Nas próximas semanas os centros que recibirán a visita dos monitores do Waterpolo Pontevedra serán os de Seixo, Ardán e Sequelo.

A escola municipal de waterpolo de Marín desenvolve a súa actividade os martes e xoves (16:00 a 17:00) na piscina da Escola Naval, adestramentos que poderán probar durante unha semana os escolares do municipio dentro da campaña de promoción.

CEA BENÉFICA DE NADAL

Un ano máis o Waterpolo Pontevedra celebrará unha cea benéfica para socios, amigos e familiares, nesta ocasión a benficio da Fundación Amigos de Galicia, que pide aos asistentes que colaboren achegando caixas de galletas para o seu banco de alimentos.

O evento terá lugar o venres 15 de decembro (21:00 horas) no restaurante do Club Deportivo Sociocultural Militar de Campolongo.