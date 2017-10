O Torneo Internacional ITF de Sanxenxo avanza cara ás roldas finais

A pesar da mala climatoloxía, o XVI Torneo Internacional Junior ITF de Tenis de Sanxenxo segue adiante nas pistas cubertas de terra batida do Círculo Cultural Deportivo.

Este venres a competición individual chega aos cuartos de final, unhas roldas decisivas ás que chegaron dúas xogadoras nacionais na categoría feminina.

Paula Arias enfrontarase en cuartos de final a Romana Cisovska, mentres Gemma Lairon verase as caras coa francesa Alice Tubello, que vén de derrotar á campioa de España cadete, Carlota Martínez.

Segue tamén en competición a letona Daniela Vismane, vencedora hai poucos días en Pontevedra.

No cadro masculino pola súa banda una das maiores sorpresas do torneo deuna o polaco Wojciech Marek ao vencer á segundo cabeza de serie e vencedor no Mercantil pontevedrés, Clemet Tabur.

A emoción no CCD Sanxenxo prolongarase ata o vindeiro domingo, cando o torneo junior de tenis máis antigo de España chegue ao seu fin coas finais individuais.