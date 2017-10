Novo derbi para o Arxil, que busca recuperar as boas sensacións

Se nun derbi chegou a primeira derrota da tempada noutro duelo de rivalidade autonómica esperan recuperar as boas sensacións do inicio de liga.

O Club Baloncesto Arxil buscará este sábado (17:00 horas) esquecer o tropezo na casa ante o Celta visitando a pista do Ensino de Lugo, equipo que conta no seu balance cun triunfo e dúas derrotas nas tres primeiras xornadas da competición.

No club verde están convencidos de que a derrota ante o Celta debeuse a un mal día, especialmente pola baixada de rendemento do segundo cuarto no que cederon por 10 a 28, e baséanse nas estatísticas do seu plantel para ver o futuro con optimismo.

Tres xogadoras arxilistas promedian máis de 10 puntos por partido, como son Ana Román (12), María Lago (10,67) e Arantxa Mallou (10,33 puntos). Chantel Charles e Lago destacan ademais no apartado de recuperacións e tanto a propia María Lago como Arantxa Mallou son dúas das xogadoras que máis faltas reciben da liga, en cuarta e segunda posición respectivamente.