Un recoñecemento nacional ao traballo do Waterpolo Pontevedra

Escola municipal de waterpolo en Marín © Club Waterpolo Pontevedra

O traballo de canteira realizado polo Club Waterpolo Pontevedra non pasou desapercibido para a Real Federación Española de Natación, que convocou a unha das súas xogadoras a unha concentración incluído dentro das Xornadas do Plan Nacional de Tecnificación.

Trátase de Irene Esteban, xogadora de categoría cadete que puido gozar da experiencia de adestrar durante varios días con outras 26 deportistas de toda España.

A moza pontevedresa desprazouse a Valencia, sendo unha das xogadoras máis novas da concentración, para durante catro días aprender novos conceptos que lle axuden a progresar no seu xogo baixo a atenta mirada dos técnicos nacionais.

ESCOLA DE WATERPOLO EN MARÍN

Unha vella aspiración do Club Waterpolo Pontevedra converteuse en realidade este semana, ao poñer en marcha unha nova escola deportiva en Marín.

Esta escola dirixida a nenos e nenas de entre 9 e 12 anos, que conta co apoio do Concello de Marín e a colaboración da Escola Naval Militar para utilizar as súas instalacións, levará a cabo os seus adestramentos todos os martes e xoves de 16:00 a 17:00 horas.

A pesar de que as inscricións para a escola, vía municipal, están xa pechadas, aínda quedan prazas para inscribirse a través do Club Waterpolo Pontevedra, que pretende consolidar este deporte na vila.