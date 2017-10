Boas sensacións para Javier González antes de afrontar o Europeo Junior de taekwondo

Non puido regresar de Belgrado cunha medalla ao pescozo, pero as sensacións que deixou na competición foron positivas pensando no gran obxectivo da tempada, o Campionato de Europa Junior de Taekwondo.

Javier González participou no Open de Serbia, campionato de máximo nivel ao ser de categoría G-1, e avanzou con contundencia ata os cuartos de final, onde cedeu nun paretado combate.

O deportista pontevedrés demostrou estar en condicións de acudir o Europeo con opcións de avanzar no cadro da competición, á que acudirá coa ambiciosa meta de meterse na pelexa polas medallas.

En Serbia González superou en primeira rolda ao búlgaro Marian Rachev por 27-7, mentres no seu segundo enfrontamento venceu por 24-4 ao croata Denis Bakunic. Foi no seu terceiro combate, o de cuartos de final, no que cedeu de maneira axustada ante o grego Anargyros Sofotasios (24-21).

O Campionato de Europa Junior de Taekwondo, para o que está clasificado Javier González, disputarase a principios do mes de novembro en Chipre.

BRONCES PARA KATYA CALVAR E PABLO FERNÁNDEZ

Na categoría senior si conseguiron subir ao podio os marinenses Pablo Fernández e Katya Calvar (Mat's).

Pablo superou ao serbio Danilo Vukelic por 7-9, pero non puido gañar a semifinal ante o croata Vedran Golec (12-2). Pola súa banda Katya gañou á croata Andrea Besic (0-9), á rusa Daria Adamiak (3-10) e á italiana Natalia D´Angelo, pero na semifinal cedeu ante a checa Iveta Jirankova (7-2).