O sexto Torneo Internacional Junior ITF queda sen triunfo nacional

Dous xogadores españois chegaron este domingo ás finais feminina e masculina do Torneo Internacional ITF Junior de Tenis de Pontevedra, pero quedaron sen levantar o título nas pistas do Casino Mercantil.

A sexta edición do evento chegou ao seu fin despois dunha bonita semana de competición e fíxoo coas grandes finais individuais, na que se plantou en categoría feminina a tinerfeña Marta Cusic despois dunha gran progresión, tras entrar torneo como convidada da organización.

Con todo Cusic non puido superar a letona Daniela Vismane, cabeza de serie número uno, nun partido no que opuxo resistencia pero que foi dominado por Vismane no inicio, levando a primeira manga por 5-7. No segundo set a española chegou a poñerse 4-1, pero terminou cedendo na morte súbita.

Pola súa banda o actual campión de España junior, Alberto Colás, pelexou polo título na final masculina pero fíxoo sen fortuna. O francés Clemet Tabur levou o triunfo ao ser superior no primeiro set e aproveitar as molestias físicas do zaragozano no segundo para non dar opción e pechar o encontro (2-6 e 2-6).

A emoción de circuíto internacional junior de tenis trasládase agora a Sanxenxo para vivir unha nova edición do seu torneo.