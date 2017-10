O Condes de Albarei Teucro viaxa a Huesca "cos pés no chan"

O bo momento que atravesa no seu retorno á Liga Asobal non despista ao Condes de Albarei Teucro, que este sábado (19:00 horas) buscará a súa primeira vitoria a domicilio da tempada na pista do Bada Huesca.

"Seguimos cos pés no chan, sabendo que cada partido nesta categoría é un novo reto para nós", recoñece Quique Domínguez despois dunha semana complicada polos problemas físicos que atravesaron varios xogadores.

Gripe ou gastroenterite foron algúns dos contratempos que impediron traballar con normalidade, pero afortunadamente para os azuis as únicas ausencias en Huesca seguirán sendo as de Medina e Óscar Silva por lesión.

Con cinco puntos o Teucro avantaxa nun na clasificación ao seu próximo rival, que chega á cita tras dúas axustadas derrotas ante Guadalajara e Anaitasuna pero que se caracteriza por "ser sólido, intenso, bo en defensa e cunha gran parella de porteiros". sinala o técnico pontevedrés, para quen tamén "teñen moito perigo nos seus contraataques".

Tamén para o central Borja Méndez "o partido vai ser moi duro", pero o xogador teucrista asegura que "vimos moi reforzados de confianza despois dos últimos partidos", polo que esperan sacar algo positivo da pista aragonesa.

O de Huesca, arbitrado polos cataláns Escoda Pérez e Sánchez Bordetas, será o primeiro dos tres partidos que o Condes de Albarei Teucro afrontará en apenas unha semana, ao ter que xogar o vindeiro mércores en Alacante atopo correspondente á Copa do Rei e recibir o domingo 22, esta vez no Pavillón Municipal dos Deportes, ao Ángel Ximénez de Puente Genil.