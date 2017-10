O Mundial de taekwondo freestyle, un pouco máis preto para Marcos Silva

É o seu gran obxectivo da tempada e cada vez está máis preto, pero aínda falta camiño por percorrer.

Marcos Silva logrou a medalla de bronce no Open de Valencia de Técnica e Freestyle, proba puntuable para o ránking de clasificación mundialista nestas modalidades de taekwondo.

O deportista pontevedrés do Mace Sport suma así un importante punto, a pesar de quedar fóra da final na competición valenciana.

Para tentar estar no próximo Campionato do Mundo, Silva deberá lograr un bo resultado no próximo Campionato de España e tamén acudir a algún outro torneo open que lle outorgue os puntos necesarios.