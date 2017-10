O kick boxing faise notar en Marín

O ABP Sport promocionará o deporte do kick boxing cunha fin de semana de actividades en Marín.

Durante o sábado 14 de outubro o club pontevedrés levará a cabo un curso de tecnificación no que contará cun dos mellores loitadores de España, Abraham Roqueñi.

Todo un campión do Mundo de kick boxing e de muaythai que compartirá experiencias e consellos no pavillón do Colexio San Narciso, en horario de mañá e tarde.

Pola súa banda durante a mañá do domingo, para completar a fin de semana, levará a cabo do Trofeo Vila de Marín para as modalidades de light contact e no contact, organizado polo propio ABP Sport coa colaboración do Fight Club de Pontevedra.

Na cita competirán máis de 100 deportistas entre as diferentes categorías, con presenza de campións galegos, nacionais e internacionais, segundo sinalou o club organizador.