220 deportistas participarán no I Open de Verán Mercantil Pontevedra de tenis

As instalacións do Mercantil en Mourente acollerán entre o 12 e o 20 de agosto a celebración do primeiro Open de Verán de tenis, no que participarán uns 220 deportistas.

Todos eles son tenistas de todas as categorías, desde benxamíns ata veteranos.

O torneo, novo na cidade, é a sétima proba do Circuíto de Dobre Rede que se está a desenvolver en distintos puntos do Estado e que rematará en terras galegas, na Coruña, no mes de decembro.

Os partidos concentraranse entre os días 14 e 19 de agosto e ademais dos encontros oficiais de clasificación, os participantes poderán competir dun xeito máis lúdico nos programados dobres non federados e dobres nocturnos.

O Open está organizado polo Casino Mercantil de Pontevedra en colaboración coa Concellería de Deportes.