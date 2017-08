O Arxil ata a continuidade de Aldara Vázquez por unha tempada máis

Aldara Vázquez, xogadora formada nas categorías inferiores do Arxil, renovou o seu contrato co equipo pontevedrés, polo que continuará un ano máis formando parte da disciplina do club.

A xogadora, de tan só 21 anos, xoga de base e escolta e acompañará a Carla e Arancha na dirección do xogo arxilista. Segundo o club, seguirá alternando a súa presenza co primeiro equipo e co Arxil Mafari.

Desde a dirección deportiva do club destacan de Aldara a súa capacidade para roubar o balón, a súa visión de xogo ou a súa porcentaxe de tiros de tres e, como aspectos a mellorar, a velocidade do seu xogo e a constancia nas súas accións.

Con esta renovación, o plantel do Arxil está formada por Carla, Arancha e Aldara como bases, Chantel Charles e María Lago como aleros e Ana Román, Cristina Díaz-Pache e Narlyn Mosquera como pivotes.

Nos próximos días, avanzan desde a entidade pontevedresa, haberá máis renovacións.