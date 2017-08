Chamamento do Galaico ao Concello para evitar a marcha de Bea Gómez Cortés de Pontevedra

Ata hai uns meses, Bea Gómez Cortés era unha dos deportistas patrocinados polo Concello de Pontevedra. Pero este acordo non se renovou e, ante esta incerteza, a nadadora pontevedresa ten "pé e medio" no Club Natació Sabadell, recoñecen desde o seu actual equipo, o Galaico.

Desde que Bea Gómez pechase a súa etapa na residencia Blume de Madrid, moito especulouse acerca do seu futuro deportivo. Agora, unha oferta recibida do club catalán, que está moi interesado en facerse cos seus servizos, podería provocar a súa saída definitiva do Galaico.

"Tentárona", recoñece o presidente do club pontevedrés, José Miguel Cano. A oferta do Sabadell inclúe acceso á universidade e un piso no que vivir e, desde o punto de vista deportivo, traballar para manterse na elite da natación española e loitar por cumprir o seu soño olímpico en Tokyo 2020.

Pero Cano asegura que Bea desexa seguir adestrando en Pontevedra, aínda que a preparación técnica e os seus adestramentos "máis intensivos" póidaos facer en Sabadell co seu adestrador na residencia Blume, que acaba de fichar polo conxunto catalán.

Para iso necesita apoio económico porque o Galaico, segundo o seu presidente, "non temos capacidade" para custear a súa preparación. Por iso é polo que o club faga un chamamento ao Concello para que renove o convenio de patrocinio con Bea Gómez. "Levamos dous meses esperando e non moven ficha", asegura José Manuel Cano.

A nadadora pontevedresa "dentro de quince días" ten que ter tomada unha decisión sobre o futuro e o presidente do Galaico espera que no Concello "non se movan cando estea xa coa maleta na porta", xa que sería demasiado tarde para retela en Pontevedra.

"A súa intención é quedar en Pontevedra", engade o directivo do club, polo que confía no que o goberno municipal "aposte por ela como fai con outros deportistas", unha petición que fai extensible tamén á Deputación.

José Miguel Cano espera que o Concello "non lle dea as costas a Bea" como fixeron na residencia Blume ou na Federación Española, quen "a abandonaron".

Esta situación, denuncia, fíxose extensible a Águeda Cons, quen a pesar de lograr dúas medallas de prata no recente campionato de Europa junior, denegóuselle o acceso ao Centro de Alto Rendemento de Sant Cugat por "non reunir méritos suficientes".