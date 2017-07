O club SAPO amosa o seu potencial no campionato galego de salvamento deportivo

Equipo master do SAPO no campionato galego de salvamento deportivo © Club Sapo

Notable foi o rendemento dos integrantes do club Sapo de Pontevedra no campionato galego de salvamento deportivo que, nas súas categorías xuvenil, junior e máster, celebrouse na praia de Laxe, en plena Costa da Morte.

Os cadetes Sara Iglesias e Carlos Montagut; os xuvenís Iria Amoedo, Lucía Villaverde, Alba García, Anxo López, Marcos Fandiño e José María Villaverde; e os juniors Ainhoa Rodríguez, Jorge Calvo, Andrés Arnedo e Alejandro Peña; alzáronse en conxunto cun total de quince medallas, o que lles permitiu ser como club terceiros en categoría xuvenil.

Na proba de bandeiras, destacou o sétimo posto de Ainhoa Rodríguez e o quinto de Andrés Arnedo, quen repetiría posición en sprint. Pero foi na auga onde se viviron as grandes emocións. Así, José María Villaverde e Anxo López foron primeiro e segundo en carreira con táboa.

A continuación, a proba de rescate con táboa deparou a prata do dúo formado por Sara Igrexas e Iria Amoedo como xuvenís, a prata da parella José María Villaverde-Anxo López como xuvenís, e o ouro de Jorge Calvo-Alejandro Pena como juniors.

Uns aplaudidos primeiro e terceiro posto de José María Villaverde e Anxo López e un cuarto posto de Jorge Calvo, todos eles en nadar surf, deron paso á proba de relevos de rescate con tubo. Nela, o equipo feminino composto por Sara Iglesias, Iria Amoedo, Alba García e Lucía Villaverde quedou ás portas do bronce; e o equipo masculino composto por Carlos Montagut, Marcos Fandiño, Anxo López e José María Villaverde alzouse co ouro.

Xa en ski de salvamento, o ouro de José María Villaverde e a prata de Jorge Calvo aumentaron o botín de preseas do Sapo.

Culminou a xornada dos máis novos cunha actuación memorable nas probas de ocean e de taplin. Na primeira delas, o ouro e o bronce conseguidos por José María Villaverde e Anxo López como xuvenís, e o ouro de Jorge Calvo como junior, deu paso a unha memorable carreira de Ainhoa Rodríguez, que lle permitiu alcanzar o bronce.

E en taplin, o relevo feminino de Sara Iglesias, Iria Amoedo, Alba García e Lucía Villaverde repetiu o cuarto posto; e o equipo masculino composto por Carlos Montagut, Marcos Fandiño, Anxo López e José María Villaverde quedou segundo.

Pola súa banda, o equipo máster do Sapo, composto por Benito Fernández, Carlos Montero, Agustín Lima, Sergio Bethencourt e Luís Olavarrieta alzouse coa segunda posición.

Arrancaron coa proba de bandeiras, que en categoría -45 supuxo o ouro para Carlos Montero e o cuarto posto para Benito Fernández; mentres que en categoría +45 o Sapo ocupou todo o podio, sendo ouro Agustín Lima, prata Luís Olavarrieta e bronce Sergio Bethencourt.

En sprint, houbo ouro de Carlos Montero e noveno posto para Benito Fernández en -45; ouro para Luís Olavarrieta, bronce para Agustín Lima e cuarto posto para Sergio Bethencourt en +45. O equipo composto por Carlos Montero, Benito Fernández, Agustín Lima e Sergio Bethencourt conseguiu a prata en relevo sprint.

E nas probas de auga, máis do mesmo. En categoría -45, Carlos Montero foi terceiro en carreira con táboa, e Benito Fernández quinto; e en categoría +45, Sergio Bethencourt non tivo problemas en conseguir o ouro, mentres que Agustín Lima foi cuarto e Luís Olavarrieta sexto. No relevo táboa a parella Sergio Bethencourt-Agustín Lima entrou primeira e terceira foi a parella Carlos Montero-Benito Fernández.

En nadar surf, en categoría -45, Carlos Montero foi segundo e Benito Fernández sexto; e en categoría +45, Sergio Bethencourt foi primeiro e Agustín Lima cuarto. O equipo formado por Carlos Montero, Benito Fernández, Agustín Lima e Sergio Bethencourt conseguiu o ouro na proba de rescate con tubo.

En carreira con ski de salvamento, en categoría -45, Carlos Montero foi ouro e Benito Fernández bronce; e en categoría +45, Agustín Lima foi prata e Luís Olavarrieta bronce, mentres que Sergio Bethencourt foi cuarto.

Xa na esixente proba de ocean, unha incorrección técnica de Carlos Montero privouno do ouro, sendo descualificado, o que supuxo que Benito Fernández quedase terceiro na proba en categoría -45; mentres que para o mesmo evento en categoría +45, unha espectacular remontada de Sergio Bethencourt na posta de nado deulle o ouro, mentres que Agustín Lima levantou o bronce.

Finalmente, na proba de taplin, o equipo formado por Carlos Montero, Agustín Lima, Sergio Bethencourt e Luís Olavarrieta conseguiu a prata.