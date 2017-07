A alero Charles Chantel ficha polo CB Arxil

A xogadora do CB Arxil, Charles Chantel © www.batalyaws.com

O CB Arxil segue a reforzarse para a próxima tempada. Nas últimas horas, o club pontevedrés ha confirmado a fichaxe de Charles Chantel, xogadora de nacionalidade británica, de 23 anos de idade e 1,77 metros de altura. Procede do Batalyaws de Badaxoz e anteriormente xogara na liga Universitaria feminina de Estados Unidos con Binghamton de Nova York.

Ocupa o posto de alero e no seu historial destaca que logrou ser medalla de bronce no campionato académico-atleta. ademais de xogar coa selección de Inglaterra sub-16 nos Campionatos de Europa de 2009 e 2010, ademais de formar parte da selección a sub-18 no Campionato europeo de 2011. Tamén estivo convocada coa selección absoluta do seu país.

Chantel é unha xogadora rápida nas transicións e conta cunha gran visión de xogo, ademais de ofrecer unha porcentaxe elevada de acertos no tiro exterior. Na súa última tempada co Batalyaws de Badaxoz anotou 214 puntos en 26 partidos.