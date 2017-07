Carmen Gómez Cortés, prata no campionato de España de acuatlón

A pontevedresa Carmen Gómez Cortés segue a demostrar que é unha das grandes promesas do tríatlon español. De novo, volveu subir ao podio nunha proba nacional. Logrou colgar a medalla de prata do campionato de España de acuatlón, que se disputou este domingo na localidade catalá de Banyoles.

Na categoría feminina, o triunfo foi para Joselyn Brea, deportista venezolana afincada en Pontevedra, que fixo unha moi boa natación, para confirmar o seu triunfo na carreira a pé. Brea gañou a proba cun tempo de 32:40, mentres que Sara Bonilla logrou o título de campioa de España (33:18).

Carmen Gómez, nunha magnífica proba, logrou a prata no campionato de España elite (34:02) e o título na categoría sub 23.

Levaba case dous meses sen poder adestrar por culpa dunha sobrecarga no sóleo e no xemelgo, que non se termina de curar. Así que a galega enfrontaba a proba máis coma un adestramento, pero as sensacións foron moi boas dende o inicio, e iso a pesar de que tivo que saír pola peor zona e nadar algúns metros extra.

Rematou a natación segunda, pero se atascou un pouco coas zapatillas polo que comezou a correr sexta. Despois estivo cómoda na carreira, sempre por detrás de Joselyn e Bonilla. Só nos metros finais, foi superada Levkovska, para chegar cuarta e segunda no Campionato de España.

Pola súa banda, a tamén pontevedresa Henar Cons participou na proba cadete. Saíu da auga no primeiro grupo de cabeza, pero na carreira a pé perdeu varias posicións. Ao final, ocupou unha meritoria décimo sétima posición.