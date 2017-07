Pablo Dapena, cuarto no Campionato de España de Tríatlon Sprint

Pablo Dapena, nun tríatlon disputado en Palamós © BDream / Yeray Menéndez

Na proba elite masculina que se celebraba en Banyoles dentro do campionato de España de Tríatlon en distancia sprint, o triatleta pontevedrés Pablo Dapena lograba terminar na quinta posición da proba, obtendo o cuarto posto no Campionato de España.

Dapena realizou un gran final de proba, remontando posicións nunha distancia que non é a súa especialidade, xa que o seu traballo céntrase actualmente na longa distancia.

Non tivo sorte na categoría feminina a representante pontevedresa, Carmen Gómez, que na carreira a pé mancábase, segundo informa a Federación Galega de Tríatlon, quedando no posto 19 no Campionato de España.

Uxío Abuí, do Olímpico de Vedra, lograba o título de campión de España, mentres que a tamén galega Inés Castro conseguía o título na categoría júnior feminina.