A Federación exclúe ao Peixe Galego da LEB Prata

Como un xerro de auga. Así caeu en Marín a decisión da Federación Española de Baloncesto de non admitir a inscrición do Peixe Galego na Liga LEB Prata, categoría na que tiña os seus dereitos deportivos tras o descenso a pasada campaña desde LEB Ouro.

A Comisión Delegada do ente federativo non aceptou como válida a documentación presentada polo club marinense, excluíndoo da competición xunto a outro equipo da liga, o Zornotza vasco.

A decisión do órgano reitor do baloncesto nacional débese ao que entende como defectos de forma no pago da inscrición e na presentación do requirido aval bancario. Isto supoñía o desembolso de 20.000 euros pola inscrición (dos que 10.000 tiñan que ser abonados neste prazo) e 54.000 euros de aval.

O Peixe Galego non está conforme coa decisión ao entender que "dicha documentación ha sido debidamente presentada", polo que xa se puxeron en contacto coa Federación Española e aseguran que defenderán os seus intereses para xogar na categoría que, por dereito, lles corresponde.

A través dun breve comunicado, o club recoñeceu que espera "que se rectifique la decisión conforme a nuestros intereses".