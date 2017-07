Davor Cutura clausura a sétima edición do seu campus de balonmán

Por sétimo ano consecutivo o xogador serbio Davor Cutura elixiu Pontevedra para celebrar o seu campus de balonmán.

Ata 70 nenos e nenas gozaron adestrando e aprendendo con grandes profesionais deste deporte.

Foi así porque ao longo das xornadas do campus recibiron visitas ilustres, como as do internacional serbio Dalibor Cutura, irmán de Davor, a xogadora do Atlético Guardés Estela Doiro ou o capitán do Ademar de León, Diego Piñeiro.

Tamén pasaron polo campus técnicos de prestixio como Jota González, adestrador do Naturhouse La Rioja, ou Roi Sánchez, expreparador de TSV Hannover e agora nas filas do filial do FC Barcelona.

O propio Davor Cutura, xunto a Nano Martínez e a exinternacional Begoña Fernández, coordinaron a sétima edición deste campus de balonmán.