Cinco xogadoras do Waterpolo Pontevedra, convocadas para o Nacional Cadete

O Club Waterpolo Pontevedra estará ben representado no Campionato de España Cadete Feminino que se celebra entre o 14 e o 16 de xullo na localidade madrileña de Alcorcón.

Cinco xogadoras do club pontevedrés foron citadas para formar parte do combinado galego que acudirá a competición, tendo en conta que ningún equipo da comunidade conta con xogadoras suficientes para acudir en solitario.

Desta forma, ademais do Pontevedra, participarán dúas xogadoras do RCN Vigo, dous da Asociación Coruñesa, dúas do CW Santiago e unha máis do CN Coruña.

Galicia enfrontarase na fase de grupos ao Leioa Waterpolo vasco e ao CN Sabadell catalán.

As xogadoras pontevedresas que acoden ao Campionato de España son Uxía Ferreira, Irene Esteban, Andrea Andión, Rocío Ferreira e Izaskun Tellería.