A Mountain Quest en Portugal, novo logro para o equipo de Ponte1Reto

Equipo Ponte1Reto na Mountain Quest de Portugal © Ponte 1 Reto

Desde que iniciaron a súa aventura de conquistar algunhas das probas ciclistas máis duras do planeta, pasaron por carreiras como a Titan Desert, a Transpyr ou a Madrid-Lisboa, entre outras.

Agora o equipo pontevedrés Ponte1Reto engadiu un logro máis á súa particular lista ao superar a Mountain Quest de Portugal.

Tres ciclistas do equipo pontevedrés participaron na esixente proba, composta por un percorrido de 180 quilómetros en BTT con ramplas de máis do 30% e un desnivel acumulado positivo de máis de 6.000 metros, coa dificultade engadida de ter que completalo en total autonomía, é dicir, sen asistencia nin avituallamentos.

Josevi Cimadevila, Ramón Mella e Manuel Caramés 'Fallolli' asumiron o reto en Amarante percorrendo as serras de Aboboreira, Marão, Alvão e Senhora da Graça.

Os dous primeiros finalizaron no posto 14 de 20 entre as parellas participantes cun tempo de 14 horas e 52 minutos. Non correu a mesma sorte 'Fallolli', que abandonou no quilómetro 85 por problemas estomacais a pesar de que estaba a render a bo nivel.