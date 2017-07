Renovación no Arxil, que acorda a continuidade de Cristina Díaz-Pache

Sen présa pero sen pausa o Arxil avanza na composición do seu primeiro plantel, e este venres anunciou a renovación de Cristina Díaz-Pache.

A xogadora, que pode actuar nos postos de aleiro ou ala-pívot, foi a pasada campaña a sexta xogadora máis utilizada por Mayte Méndez con 20 minutos de media por encontro, alternando a súa presenza no primeiro equipo con aparicións no filial.

Será a sétima tempada na que Cristina defenderá a camiseta do club verde, ao que chegou procedente do Universitario de Ferrol no seu primeiro ano senior coa intención de iniciar estudos superiores no campus pontevedrés.

Grazas á súa polivalencia, foi ano a ano gañando peso no equipo e formará parte do plantel de Liga Feminina 2.

Cristina Díaz-Pache únese así á renovadas María Lago, Arantxa Mallou e Carla Fernández e á fichada Tatiana Mosquera, xogadoras confirmadas polo momento polo Arxil para o seu próximo proxecto deportivo.