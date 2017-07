Novena praza para os xuvenís o Waterpolo Pontevedra no Nacional

Non foron os resultados esperados, pero a experiencia foi máis que positiva para o equipo xuvenil do Waterpolo Pontevedra no Campionato de España de 2ª Categoría celebrado na localidade vasca de Vitoria.

O equipo pontevedrés finalizou noveno entre os dez participantes, notando a falta de competición e tamén a menor competitividade que se dá en Galicia nestas idades.

Os pupilosde Javi de Sáa quedaron encadrados no Grupo 1 nunha primeira fase na que perderon todos os seus encontros, de maneira clara ante CW Dos Hermanas (6-11) e Majadahonda Caude (2-15), e de maneira máis apertada ante Donosti (2-5) e CW Mallorca (5-7) en dous bos encontros.

Como pechacancelas da primeira fase, o Waterpolo Pontevedra enfrontouse ao Leioa Waterpolo para determinar o noveno e décimo lugar do torneo, gañando por 9 goles a 5.

Xogaron polo CW Pontevedra: Pablo Sueiro, Ángel Castrillón, Iago Facal, Sergio Martínez, Luis Mosquera, Eric Tacón, Abel Dacosta, Aarón Tellería, Rodrigo Sobral, Germán Amoedo, Jacobo Baltasar, Pablo Teijeira, Rodrigo García, Lucas Puy e Xandre Aboal.

O campión da competición, que ascende á 1ª Categoría Xuvenil, foi finalmente o Majadahonda Caude.