Jacobo Trigo despídese do Pontevedra

O Pontevedra Club de Fútbol non contará a próxima tempada con Jacobo Trigo.

Foi o propio futbolista o que confirmou, a través da rede social Twitter, a decisión de abandonar a entidade granate, coa que levaba varias semanas negociando.

O centrocampista vigués foi un dos xogadores que non respondeu positivamente á primeira oferta de renovación presentada pola comisión deportiva, polo que o club comezou a valorar outras opcións no mercado.

Desta forma, coincidindo a contratación este mércores de Carlos Ramos, mediocentro procedente do Burgos, Trigo quixo despedirse de club e afección cunhas sentidas verbas, nas que sinala que "toca despedirnos, por unos motivos u otros", aínda que esperando que "no sea un adiós, sino un hasta pronto", explicou despois dun ano no equipo.

Chegado a este punto e despois de "un año fantástico", no que foi un fixo nos plans de Luisito, o ata agora xogador granate quixo desexar "lo mejor" para o Pontevedra no futuro "por como me has tratado y lo que me has enseñado".

GRACIAS POR TANTO PONTEVEDRA C.F. pic.twitter.com/O8Gz6EjiPw — Jacobo TRIGO (@jacobotrigo) 28 de junio de 2017

Coa confirmación do adeus de Jacobo Trigo, só falta por coñecer o futuro de dous futbolistas da pasada campaña aos que se lle ofertou a continuidade, como son Abel Suárez e Bonilla.