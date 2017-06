O Europeo de Maratón en Portugal, reto para o piragüismo pontevedrés

A localidade portuguesa de Ponte de Lima será escenario desde este xoves do Campionato de Europa de Piragüismo Maratón, tomando a testemuña de Pontevedra tras a súa organización en 2016, no que é un dos principais obxectivos da tempada para os padexeiros da provincia xunto ao próximo Mundial da especialidade.

O piragüismo pontevedrés parte un ano máis con claras opcións de medalla, sobre todo na canoa, onde Tono Campos (Breogán do Grove) defende o dobrete logrado en Pontevedra no C-1 e no C-2 xunto a José Manuel Sánchez.

Na canoa dobre parten tamén como aspirantes a todo o pontevedrés Óscar Graña e o arounán Ramón Ferro, actuais campións de España e subcampións continentais, completando a nómina de favoritos as embarcacións húngaras.

Outro que parte co obxectivo de loitar pola vitoria é o pontevedrés Álvaro Fwernández Fiuza xunto ao seu compañeiro, o asturiano Walter Bouzán, no K-2.

Jennifer Casal (EP Ciudad de Pontevedra) e Lara Outón (Breogán), medallista xuvenil hai un ano en Pontevedra, serán as representantes españolas no C-1 senior, mentres Damián González (Piragüismo Verducido) estará no C-1 sub-23, Tania Álvarez (Breogán) no K-1 sub-23 e Jaime Duro e Álvaro López (Ciudadde Pontevedra) no C-2 xuvenil.

A competición iniciarase o xoves coa modalidade individual en categoria xuvenil, continuará o venres coas probas sub-23 e deixará as regatas senior para a fin de semana, repartidas entre o sábado e o domingo.