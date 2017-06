O Grove apúntase á orientación deportiva

Primeira carreira de orientación Concello do Grove © Club Aromon Pontevedra

O Club Aromon de Pontevedra, coa o colaboración do Concello do Grove, organizou por primeira vez unha proba de orientación deportiva no municipio meco.

Nunha xornada asollada e rodeada de bo ambiente, a competición desenvolveuse cunha grande participación, sobre todo nas categorías infantís.

A I Carreira de Orientación Concello do Grove dividiuse en tres categorías: iniciación curta (para nenos), iniciación longa (adultos) e avanzada (para deportistas federados).

A proba discurriu pola zona urbana próxima ao porto, entre pequenas rúas e canellóns sen saída con controis situados en diferentes esculturas ao longo do centro urbano.

Con esta satiasfactoria experiencia o Club Aromon xa pensa en repetir con próximo eventos no centro urbano do Grove e tamén na illa da Toxa.