Unha fin de semana redonda para a biker Lucía Vázquez

Lucía Vázquez posa coa medalla de campioa galega de XCM © Lucía Vázquez

Dous triunfos a nivel autonómico en menos de 24 horas e en dúas modalidades distintas. Así foi a pasada fin de semana para Lucía Vázquez.

A biker de Vilaboa iniciou este particular reto na súa especialidade, o Cross Country Olímpico (XCO), na undécima xornada do Open de Galicia celebrada na localidade ourensá do Carballiño.

Como nos seus dúas únicas aparaciones anteriores esta tempada no certame galego, a ciclista do ProRebordosa fíxose coa vitoria cun tempo de 1:17:15, avantaxando nun minuto á líder do Open, Nuria Senra (Eskornabois).

Aínda que o esforzo realizado no Carballiño fíxose notar, a realidade é que Lucía Vázquez impúxose só un día despois na clasificación elite do Campionato Galego de BTT Maratón, enmarcado dentro da Lalín Bike Race.

A pesar dunha mala saída, na que se descolgou da cabeza, foi de menos a máis durante os 75 quilómetros de percorrido para terminar en segunda posición da xeral e como primeira ciclista elite. A gañadora da proba foi a máster-40 Teresa Barreira (Castropol).

"A fatiga fíxome ir con falta de forza, sen poder coller un ritmo bo, pero ao empezar a quentar fun atopando mellor e remontei algunhas posicións", sinalou tras a proba.

"Logrei sacar forzas dalgún lado e cheguei morta. O circuíto era moi duro, rompepernas, e con moitos cambios de ritmo. O cansazo que arrastraba fíxomo pasar moi mal", recoñeceu a pesar de avantaxar en preto de catro minutos a Diana Blanco (Barbanzabike). O tempo de Lucía Vázquez en meta foi de 4 horas 18 minutos e 24 segundos.

A próxima cita da deportista de Vilaboa será o Campionato de Galicia de XCO que se celebrará o sábado 1 de xullo en Cambre.