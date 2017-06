O equipo Ponte1Reto supera o desafío da Transpyr cruzando a cordilleira dos Pireneos

Ciclistas do Ponte1Reto na Transpyr © Ponte1Reto

Foron 800 quilómetros de percorrido e case 20.000 metros de desnivel acumulado, por iso é considerada unha das dez mellores probas por etapas de BTT do planeta, e alí estaba unha representación do Ponte1Reto.

Tres ciclistas do equipo pontevedrés participaron na recente edición da Transpyr, esixente proba deportiva na que se cruzan os Pireneos desde a costa mediterránea pasando por Cataluña, Navarra e Aragón para finalizar no País Vasco, concretamente en Hondarribia.

Afrontaban o desafío Pablo Fernández, Manuel Caramés 'Fallolli' e Fran Valiñas, pero na segunda etapa da carreira Manuel Caramés tivo que renunciar a continuar debido aos problemas físicos que xa padeceu durante a Titan Desert.

Desta forma o trío do Ponte1Reto converteuse nunha parella, e nesta particular clasificación lograron concluír nunha meritoria novena posición, mentres Fallolli reincorporouse na quinta etapa.

Na Transpyr a organización establece tramos cronometrados, que son os que computan para a clasificación xeral, pero no resto do percorrido os ciclistas administran as súas forzas e completan as etapas ao ritmo que mellor lles convén.

Esixencia máxima e dureza nunhas paraxes únicas que fan a estes pontevedreses falar de "a experiencia BTT da miña vida", "a proba máis dura, máis apaixonante e que maior satisfacción me deu" ou que "me cambiou para o resto da miña vida", segundo recoñeceron Pablo Fernández, Fran Valiñas e 'Fallolli' ao chegar a Hondarribia.