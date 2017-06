Protagonismo de Teresa Abelleira na V Gala do Fútbol Feminino Galego

Teresa Abelleira na V Gala do Fútbol Feminino Galego © Mónica Ferreirós / Revista do Fútbol Feminino Galego

Cambados foi escenario o fin de semana da V Gala do Fútbol Feminino Galego, organizada un ano máis pola Revista do Fútbol Feminino Galego.

Unha xogadora foi a gran protagonista da xornada, a pontevedresa Teresa Abelleira, ao recibir ata tres galardoes como mellor promesa galega da tempada, mellor mediacentro dereita do grupo I de Segunda División, e mellor xogadora galega da categoría, na que militou nas filas do Real Club Deportivo.

O seu papel determinante no Deportivo, club que ten como obxectivo ascender á máxima categoría, e o recente subcampionato de Europa Sub-17 con España, foron motivos de peso nesta elección.

O premio máis importante, o de mellor xogadora, foi para Vero Boquete tras quedar ás portas do título da Champions League co PSG, mentres Chicho Val (Atlántida Matamá) foi recoñecido como o mellor técnico galego e o Deportivo como o mellor equipo.

Ademais da gala celebrada no Auditorio Municipal de Cambados, a localidade pontevedresa acolleu tamén a estrea do 'partido das estrelas' do fútbol feminino, disputado no Campo de Burgáns.