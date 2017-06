Poio Pescamar apunta alto e logra a fichaxe da máxima goleadora de primeira división, Iria Saeta

Despois de culminar a mellor tempada da súa historia, cun sexto posto e o título de campión da Copa Xunta, o Poio Pescamar quere seguir crecendo e a intención do club que preside Juanjo García é aspirar a todo.

Sen présa, pero sen pausa, o presidente do Poio Pescamar púxose ao choio para dar ao seu técnico, Marcio Santos, un plantel que lle permita mesmo loitar polo título e a primeira pedra acaba de conseguila cunha fichaxe soada ao incorporar ás súas filas a Iria Saeta, xogadora internacional que procede do Cidade de As Burgas, e que nas dúas últimas tempadas proclamouse máxima goleadora da Primeira División (a última logrando nada menos que 38 goles).

A xogadora ourensá abandona así o Cidade das Burgas, no que naceu e creceu como xogadora, permanecendo no club verdibranco durante dez tempadas.

A falta do anuncio oficial por parte do club "rojillo" a xogadora que pode ocupar os postos de á ou pivote, despediuse xa do club ourensán a través das redes sociais, recoñecendo aos seus íntimos que chegara a un acordo co Poio, xa que lle facilitaba as súas aspiracións de seguir crecendo como xogadora para poder conseguir títulos.

Internacional con España en máis de 30 ocasións, Iria Saeta únese a un equipo que terá nas súas filas a xogadoras de enorme talla como Silvia Aguete, Ceci, Ale de Paz, Charo ou Jenny Lores, entre outras, nun plantel no que aínda pode haber algunha novidade importante máis.