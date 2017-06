David Goldar, investigado tras a denuncia dunha moza a Santi Mina por un presunto abuso sexual

A recente fichaxe do Pontevedra David Goldar viuse involucrada no presunto caso de abusos sexuais do que foi acusado Santi Mina, dianteiro vigués do Valencia.

Segundo transcendeu este xoves, Goldar declarou o pasado sábado 17 nun xulgado de vera (Almería) en calidade de investigado.

Trátase do mesmo xulgado que investiga a denuncia presentada por unha muller contra Mina, que foi detido na madrugada do venres 16 de xuño na localidade almeriense de Mojácar.

Foi a Cadena Ser a que destapou o caso no seu momento, aludindo á denuncia presentada pola presunta vítima que sinalaba que a muller tería pasado a noite con David Goldar nun local de lecer accedendo voluntariamente a marchar con el a unha caravana. Alí, segundo o testemuño da moza, Santi Mina tería aparecido espido e efectuolle tocamentos en presenza do seu amigo, o actual futbolista do Pontevedra, a pesar da oposición da denunciante.

Tras ser detido e retido no calabozo da Garda Civil, Santi Mina pasou a disposición xudicial, quedando despois en liberdade sen fianza.

A denuncia vira en torno ao xogador do Valencia, pero o xuíz investiga a David Goldar sen determinarse polo momento se o fai como presunto colaborador ou por omisión do deber de socorro. En nigún caso faino como autor dos presuntos abusos.

A versión que defenden ambos os futbolistas, segundo explica o Diario Marca, é que as relacións sexuais terían sido consetidas en todo momento.