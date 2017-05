Adrián Sieiro renunciará a competir no C-1 do Europeo de piragüismo

Recepción a Adrián Sieiro no Concello de Pontevedra © Mónica Patxot

No control selectivo organizado pola Real Federación Española de Piragüismo en Trasona, Asturias, Adrián Sieiro foi dos deportistas máis destacados ao lograr o billete para o próximo Campionato de Europa de Plovdiv (Bulgaria) en dúas probas, o C-1 e o C-2 1.000 metros.

Con todo, o padexeiro pontevedrés do Piragüismo Poio Pescamar deberá renunciar a participar nunha das dúas polo apertado do calendario, con só unha hora de diferenza entre ambas as regatas, polo que decidiu deixar de lado, polo momento, á canoa individual para competir no C-2 xunto ao seu compañeiro Sergio Vallejo.

Así o explicou o propio Sieiro tras ser recibido polo alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, polos seus últimos resultados, non só no selectivo senón na recente Copa de España, na que tamén logrou un dobrete en distancia olímpica que lle confirmaron como unha das grandes apostas nacionais no inicio dun novo ciclo de catro anos cara aos Xogos de Tokyo.

"Para futuras olimpíadas temos aquí un candidato firme", asegurou Lores, un reto que Adrián Sieiro asume e polo que pelexará desde Sevilla, onde adestra desde o mes de setembro pasado dentro da disciplina do equipo nacional.

Iso si, a renuncia á canoa individual será só cousa do Europeo, que se disputará do 14 ao 16 de xullo, xa que "de cara ao Mundial se clasifico en C-1 e C-2 intentarei facer as dúas", avisa o padexeiro pontevedrés. Isto débese a que tanto no Campionato do Mundo como nos Xogos Olímpicos as regatas dobres e individuais compiten distintos días e pódense afrontar sen prexudicar o rendemento nalgunha delas.

Antes de chegar ao Mundial da República Checa, a finais de agosto, Siero deberá referendar a súa clasificación nun novo control selectivo nacional que organizará a Federación Española.