Así é o Real Murcia, un xigante que loita por volver á elite

Hai só tres anos, na tempada 2013-2014, pelexaba por ascender a Primeira División (foi cuarto en Segunda), cando problemas económicos condenáronlle a un descenso administrativo do que aínda loita por recuperarse.

Agora, o Real Murcia quere retornar á división de prata despois dunha liga na que foi de menos a máis, coincidindo cos profundos cambios experimentados no club a finais de ano.

A chegada dun novo presidente, Raúl Mouro, supuxo unha importante inxección económica. Por aquel entón o equipo estaba situado en metade de táboa sen cumprir coas expectativas levantadas ao principio de liga, e a directiva púxose ao choio. Ata 10 fichaxes realizáronse no mercado invernal, con nomes importantes como os dianteiros Sergi Guardiola e Víctor Curto, o centrocampista David Sánchez ou o extremo Rayco, entre outros, propiciando a saída doutros tantos futbolistas entre os que se atopaba o exgranate Borjas Martín.

Desde ese momento o equipo empezou a carburar aos poucos, sobre todo tras o cambio de adestrador. Vicente Mir substituíu a Paco García e tamén saíu o director deportivo e vello coñecido do Pontevedra, Guillermo Fernández Romo. Con Mir ao cargo, o Real Murcia encadeou 10 xornadas sen perder, con 8 vitorias e dous empates, pero no global da competición os murcianos chegan ao play-off cun impresionante rexistro dunha derrota nas últimas 16 xornadas de liga, alcanzando a segunda posición do Grupo IV na data definitiva.

Con todo os números do cadro pimentonero reflicten unha cifra anotadora igual á do Pontevedra (48 goles), mentres en contra encaixou 29 (por 36 dos granates). No seu estadio, a Nova Condomina con aforo para máis de 30.000 espectadores, logrou a maior parte dos seus puntos en liga (43) con 13 vitorias, 4 empates e só 2 derrotas, mentres a domicilio sumou 24 puntos con 6 vitorias, 6 empates e 7 derrotas.

Entre os aspectos a descatar do plantel, na que se atopa o canteirán pontevedrés Adrián Cruz, está o poderío ofensivo que achegan dous das fichaxes invernais, Sergi Guardiola e Víctor Curto, que anotaron entre os dous 16 tantos desde a súa chegada ao club, 8 cada un deles.

Chegará o Real Murcia en plenitude ao Estadio Municipal de Pasarón, coa única baixa do lesionado Isi e inmerso nun estado de euforia que rodea ao club, pero iso non amedrenta a un Pontevedra que confía en poder avanzar na fase de ascenso a base de ilusión e traballo.