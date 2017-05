Luisito: "Necesitamos o estadio ata a bandeira"

Sabía o corpo técnico e o persoal do Pontevedra que calquera dos tres posibles rivais no play-off de ascenso ía ser complicado, pero tocou o priori máis duro por historia e plantel, o Real Murcia. Así o recoñece Luisito, que outorga a bitola de favorito ao cadro murciano pero que non renuncia a nada.

"Nunha liga regular faríanos o mesmo que o Celta B, o Santader e a Cultural, pero a 180 minutos...", explicou o técnico ao termo do primeiro adestramento da semana, celebrado este luns nas instalacións de Príncipe Felipe, porque para Luisito o Real Murcia produce "un enorme respecto pero medo ningún".

Luisito: "Nunha liga regular faríanos o mesmo que o Celta B, o Santader e a Cultural, pero a 180 minutos..."

Ante un plantel feito co único obxectivo do ascenso, o Pontevedra tira de ilusión porque "para nós estar aquí é un premio", recoñece o preparador granate, pero "a partir de aí eu quero pasar chámese Murcia ou como sexa".

A clave para Luisito está en "ser moi fortes mentalmente", pero tamén "tes que defender moi ben" e "raiar tacticamente a perfección", Se o conseguen serán pequenos detalles os que decidan a eliminatoria, empezando polo ambiente que rexistre o Estadio Municipal de Pasarón, xa que "necesitamos o estadio ata a bandeira", pide o técnico.

"Que eles son favoritos sábeno os xogadores meus, seino eu, sábeo todo o mundo, pero hai que demostralo no campo" reiterou ante os medios de comunicación.

CAPI, DESCARTADO

Na primeira sesión de adestramento tras último partido da liga regular en Mieres dous futbolsitas traballaron á marxe do grupo e ambos están descartados para o partido do sábado. Trátase de Mario Barco e de Capi, cuxos problemas musculares impediranlle recuperarse a tempo.

O corpo técnico deu descanso ao plantel este martes, polo que o equipo granate regresa o mércores ao traballo nunha sesión que se celebrará a porta pechada no Estadio Municipal de Pasarón.