O Poio Pescamar non pasa do empate en Majadahonda (3-3)

Segue sumando o Poio Pescamar na súa carreira por concluír a liga o máis arriba posible na Primeira División, aínda que as vermellas tiveron que conformarse con rabuñar un empate na pista do Majadahonda (3-3).

O encontro comezou sen un dominador claro, pero foron as pontevedresas as primeiras en adiantarse aos sete minutos grazas a un disparo desde duera da área de Patri. Co gol mellorou o Poio, que tentaba saír en transicións rápidas e que, a tres minutos do descanso, lograba ampliar a súa renda cun tanto de Ceci de penalti, despois da expulsión dunha futbolista local. Encarrilaban o partido as de Marcio Santos, pero un erro de Silvia nun balón alto permitiu ao Majadahonda recortar distancias antes do descanso.

Xa no segundo tempo o conxunto madrileño subiu a intensidade do seu xogo para buscar o empate e logrouno no minuto 25 por medio de Sara. Non se engurrou o Poio, pero a seis minutos da conclusión o Majadahonda conseguía remontar.

Poñíase costa arriba o partido para as de Marcio Santos, que optaba polo xogo de cinco e conseguía igualar a falta de catro minutos co segundo tanto de Patri. Aínda houbo tempo para que as rojillas puidesen levar os tres puntos cun dobre penalti que desaproveitaron certificando o empate final.

MAJADAHONDA FSF (3): Lauri, Cels, Marta Rodríguez, Sara, Elena -cinco inicial- Arancha, Marta Mateo, Novoa.

POIO PESCAMAR (3): Silvia, Ale de Paz, Jenny, Ceci, Jessy -cinco inicial- Patri, Charo, Yolanda.

Goles: 0-1 Patri (min.7), 0-2 Ceci, de penalti (min.17), 1-2 Marta Mateo (min.17), 2-2 Sara (min.25), 3-2 Marta Rodríguez (min.34), 3-3 Patri (min.36).

Incidencias: Partido disputado no pavillón municipal La Granadilla ante máis de 150 espectadores.