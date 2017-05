Trasona proba o nivel do piragüismo pontevedrés no primeiro selectivo da tempada

O piragüismo pontevedrés afronta desde este xoves 11 de maio e ata o sábado 13 una das citas clave da tempada, o primeiro control selectivo nacional na que estarán en xogo as prazas para as próximas competicións internacionais.

O encoro asturiano de Trasona será escenario dunhas xornadas na que os padexeiros buscarán clasificarse para as Copas do Mundo de Szeged e Belgrado ou para o Mundial e Europeo Sub-23, entre outros eventos.

É o primeiro e necesario paso nos obxectivos dun piragüismo pontevedrés que estará ben representado.

No C-1 1.000 metros competirán polo Piragüismo Poio os padexeiros Adrián Sieiro, Sergio Vallejo e Álex Bernárdez, ademais de Diego Romero (Breogán do Grove), mentres no K-1 1.000 metros estará o pontevedrés Iago Monteagudo en idade Sub-23 (Club Naval de Pontevedra) e en categoría junior Luís Rodríguez e Francisco Silva (Piragüismo Portonovo).

En canto á categoría individual feminina, Lara Outón (Breogán) estará no C-1 200 metros do mesmo xeito que Antía Jacome (Ciudad de Pontevedra) aínda que no seu caso en idade junior. No K-1 200 están inscritas a olímpica Teresa Portela (Ría de Aldán) e Natalia García (Breogán) e por último no K-1 500 metros competirán Carla Sieiro (Piragüismo Poio) en categoría sub-23 e Raquel Torres (Verducido), Carolina García (Ciudad de Pontevedra) e Antía Santiago (Illa de Arousa) na junior.

Tamén haberá nas selectivo regatas de barcos dobres, na que ademais de estar presentes moitos dos deportistas que participan na competición individual, destaca a presenza de Tono Campos (Breogán) xunto a Diego Romero no C-2 1.000 metros.