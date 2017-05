A Escola Hungaresa de Pontevedra copa o podio no Campionato Galego de Esgrima

Campionato Galego de Miniesgrima, M-10, M-12 e M-14 © Escola Hungaresa de Esgrima

A sala de esgrima do Centro Sur de Pontevedra foi escenario a pasada fin de semana do Campionato Galego para as categorías de Miniesgrima, M-10, M-12 e M-14, no que tomaron parte medio cento de deportistas.

O resultado foi sobresaliente para os tiradores locais, xa que a Escola Hungaresa copou o podio en todas as categorías para finalizar cun total de 20 medallas.

Nos máis pequenos, a Miniesgrima (pre-benxamín), Javier Omil proclamouse campión, mentres os seus compañeiros Carlos Millos e Diego Tobío obtiveron a medalla de bronce.

En sabre mixto M-10 (benxamín) a final estivo protagonizada por Fernando Pomares e Xián Alonso, con vitoria do primeiro, e o terceiro posto foi compartido por Hugo Rubianes e Héctor Torres, mentres no sabre mixto M-12 a balanza inclinouse a favor de Lucas Campos, en detrimento de a súa compañeira Pilar Garnelo (ambos os campións de España o pasado ano) e co bronce para Iago González e Leyre Grande.

Por último a esgrima local tamén obtivo bos resultados na categoría M-14 ou infantil. Na modalidade masculina Jorge Docal proclamouse campión de Galicia fronte ao seu compañeiro Lucas Campos, aínda con idade para competir en M-12, completando o podio os seus compañeiros Yago Vidal e Miguel Jamardo co bronce. Pola súa banda en categoría feminina Pilar Garnelo venceu a Noa Pichel, con Leyre Grande e Patricia Gutiérrez na terceira posición do podio.

Os bos resultados reforzan á Escola Hungaresa antes de afrontar próximas citas de categoría estatal como o Criterium Nacional M-10/M-12 e o Campionato de España M-14, que se celebrarán no mes de xuño en San Lorenzo do Escorial e en Guadalaxara respectivamente.