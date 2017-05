Lugo comproba o bo nivel da canteira da Gimnástica

A canteira da Gimnástica demostrou a pasado fin de semana no Campionato de Galicia de Clubs para as categorías cadete e junior celebrado en Lugo.

No estadio Gregorio Pérez Rivera as promesas do club pontevedrés protagonizou un gran papel, sobre todo na categoría cadete na que tanto o equipo masculino como o feminino subiron o máis alto do podio.

Os mozos lograron 152 puntos, mentres o equipo feminino foise ata os 190 superando a todos os seus rivais na calsifiacción xeral.

Pola súa banda en idade junior a Gimnástica foi terceira na categoría feminina e cuarta na masculina, a só 22 puntos do podio.

A nivel individual, algúns dos nomes da xornada, mellorando en moitos casos as súas mellores marcas, foron: Xiana González, gañadora dos 200 metros cunha marca de 25.79; Alberto Pérez, 52.36 nos 400 metros; Lucía Ferrer, cunha marca de 15.49 nos 100 metros valas; Noa Vázquez, que mellorou o seu mellor rexistro nos 400 metros valos con 1:12.96; Xavier Rodríguez, primeiro nos 2000 metros obstáculos con 6:40.21; Marco Martínez en altura con 1.77; Pablo Tojal no salto con pértega cunha marca de 3.85; Hugo García nos 3000 metros con 10:00.69; Pablo Boleas nos 300 metros valos con 47.17; ou Raúl Cortizo, na altura en categoría cadete 1,85 metros.