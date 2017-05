O Marcón apraza o seu ascenso ao empatar (0-0) no campo del Beluso

Partido entre o Beluso e o Marcón nas Laxes © Diego Torrado Partido entre o Beluso e o Marcón nas Laxes © Diego Torrado Partido entre o Beluso e o Marcón nas Laxes © Diego Torrado Afeccionados do Marcón no campo das Laxes (Beluso) © Diego Torrado

O Marcón non aproveitou a súa primeira oportunidade para certificar o seu regreso a Preferente. O empate (0-0) que arrancou en Beluso, no complicado campo das Laxes, non foi suficiente para lograr o ansiado ascenso. A vitoria do Amanecer ante o San Miguel obrigará aos pontevedreses a xogalo todo no último partido de liga contra o Mos.

Non foi un bo partido o dos homes de Amador Cabaleiro, que estiveron lonxe do seu nivel habitual de xogo. O Beluso fíxose co dominio do partido desde os primeiros minutos, iso si, sen crear demasiado perigo sobre a portería pontevedresa.

Polo menos, ata o minuto 20. Unha volea de Adrián Estévez, moi activo durante todo o partido, a punto estivo de superar ao porteiro do Marcón e o balón golpeou no traveseiro. Foi o único destacable dunha primeira parte na que os nervios se apoderaron de ambos os equipos, máis pendentes de non cometer erros que de buscar o gol.

Os pontevedreses, tras o descanso, regresaron moito mellor ao terreo de xogo. Cun xogo máis rápido e vertical que na primeira metade, achegáronse máis á área local, desbordando á defensa do Beluso. Pero sen éxito ante Buyo, o porteiro do Beluso, ao que non preocuparon en exceso.

Aos poucos, os de Bueu recuperaron o control do esférico e, no ecuador da segunda parte, o Marcón viviu os seus peores momentos. Especialmente no minuto 71, cando un balón paseou por diante da súa portería sen que ningún xogador do Beluso acertase a rematar.

Peor se lle poñerían as cousas ao Marcón a seis minutos do final, ao quedar con dez xogadores pola expulsión, con vermella directa, de Emilio por discutir co colexiado.

A partir de aí, o Beluso centrouse no ataque, tentando lograr o gol da vitoria. A punto estiveron de logralo co tempo xa cumprido cando un disparo de Félix, tras un perigoso saque de esquina, marchouse fóra por moi pouco.

Consulta aquí a acta do partido entre o Beluso e o Marcón.

Tras o asubío final, ambos os dous equipos saudaron desde o centro do campo aos centos de persoas que enchían as bancadas das Laxes. Moitos deles eran afeccionados do Marcón, que viaxaron ata Beluso nun autobús e en numerosos coches particulares.

O Marcón xogarase o ascenso o vindeiro domingo no Carrasco ante o Mos, mentres que o Beluso tamén terá unha nova oportunidade para subir a Preferente. Será na súa visita ao campo do Candeán.