O piragüismo pontevedrés exhibe o seu bo momento no Campionato Galego de Inverno

Diego Romero, no podio do Campionato Galego de Inverno © Federación Galega Piragüismo

O encoro lucense de Belesar acolleu a primeira gran competición da tempada de piragüismo co Campionato Galego de Inverno, no que os clubs pontevedreses demostraron estar en plena forma despois dunha longa pretemporada.

A competición desenvolveuse sobre a distancia de 5.000 metros e para as categorías cadete, xuvenil, senior e veterano.

Diego Romero (Breogán do Grove), levou o seu terceiro título consecutivo neste campionato no C-1 senior, mentres na categoría feminina de canoa o título foi para Jenifer Casal (EP Ciudad de Pontevedra), con Lara Outón (Breogán) e Raquel Rodríguez (Portonovo) en segundo e terceiro lugar respectivamente. No kaiak feminino Tania Álvarez (Breogán) foi segunda ao ceder no sprint final e Carla Sieiro (Piragüismo Poio) foi terceira.

En idade xuvenil Luís Rodríguez (Piragüismo Portonovo) foi primeiro en kaiak, con Joaquín Igrexas (Verducido) pechando o podio en terceira posición. Tamén gañou Carolina García (EP Ciudad de Pontevedra) sendo terceira Antía García (Illa de Arousa). Ademais en canoa impuxéronse Noel Domínguez (Breogán) e María Pérez (Náutico Ribadumia).

Por último en categoría cadete Raquel Torres (Verducido) gañou en kaiak por diante de dous padexeiras do Ciudad de Pontevedra, Alejandra Manso e Fátima Moreira, mentres Joaquín Iglesias (Verducido) foi terceiro. En canoa pola súa banda Manuel Fontáns (Náutico Ribadumia) fíxose co ouro e María de la Peña e Sara Abilleira (Ciudad de Pontevedra) coparon as dúas primeiras posicións na categoría feminina.

Por equipos, na categoría masculina senior o Club Piragüismo Vilaboa foi segundo e o Club Naval de Pontevedra terceiro, mentres na feminina o Breogán do Grove foi terceiro.

Consulta aquí os resultados completos do Campionato Galego de Inverno de piragüismo.